В горах Сочи ожидается аномальная жара

В некоторых местах температура поднимется до +40

В Сочи ожидается аномальная жара. До конца недели в горах синоптики прогнозируют до +38 градусов. В некоторых местах температура поднимется до +40. Однако в пятницу может пойти дождь. Ливень собьет жару, и столбики термометров опустятся до +26 градусов.

«В выходные снова придет жара. Температура воздуха составит +30 градусов», - сообщили в пресс-службе местного гидрометцентра.

Стоит добавить, что всю неделю температура моря у берегов Сочи будет держаться в районе +27 градусов.