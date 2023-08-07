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НовостиОбщество7 августа 2023 6:34

Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за жары

Краснодарцев просят экономить электроэнергию из-за нагрузки на энергосистему в жару
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарцев просят не включать сразу две сплит-системы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК)

Краснодарцев просят не включать сразу две сплит-системы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК)

Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за жары. Это связано с большой нагрузкой на энергосистему.

«Потребление электроэнергии в жару значительно возрастает из-за активного использования систем кондиционирования, в том числе промышленных, и холодильного оборудования», – рассказали в пресс-службе городской ЕДДС.

Отмечается, что при высокой нагрузке на энергосистему происходят сбои, скачки напряжения, замыкания, повышается вероятность пожаров.

Краснодарцам и гостям города рекомендуют сократить использование энергоемкой техники. Например, охлаждать квартиру стоит не двумя, а одной сплит-системой.

В том числе нужно соблюдайте очередность при использовании бытовой техники. Рекомендуется не использовать несколько приборов одновременно.

«Пользуйтесь только исправными электрическими приборами, чтобы не допустить короткого замыкания в электропроводке», – добавили в ЕДДС Краснодара.