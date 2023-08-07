Стримеров из Краснодара проверят на дискредитацию ВС России

Материалы с просьбой о проверке направили в полицию Фото из архива КП

Стримеров из Краснодара проверят на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

«Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают о СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты», – написала Екатерина Мизулина.

Уточняется, что в полицию направили материалы с просьбой проверить стримеров на дискредитацию Российской армии.