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НовостиОбщество7 августа 2023 6:45

Стримеров из Краснодара проверят на дискредитацию ВС России

В эфирах они рассуждали о СВО и мобилизации
Светлана ОВДЕЙ
Материалы с просьбой о проверке направили в полицию Фото из архива КП

Материалы с просьбой о проверке направили в полицию Фото из архива КП

Стримеров из Краснодара проверят на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

«Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают о СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты», – написала Екатерина Мизулина.

Уточняется, что в полицию направили материалы с просьбой проверить стримеров на дискредитацию Российской армии.