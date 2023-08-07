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НовостиОбщество7 августа 2023 6:52

Три детсада и школу построят в селе Веселое в Сочи

Мэр Сочи провел сход граждан в Адлерском районе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Основными темами схода жителей села Веселое Адлерского района стало строительство социальных объектов и благоустройство территории

Основными темами схода жителей села Веселое Адлерского района стало строительство социальных объектов и благоустройство территории

Основными темами схода жителей села Веселое Адлерского района Сочи стало строительство социальных объектов и благоустройство территории. Согласно проекту нового Генерального плана города, который примут осенью, в селе будут сохранены все существующие объекты и предусмотрены участки для новых.

В том числе появятся:

- Поликлиника на 600 посещений в смену;

- Школа на 1500 учащихся;

- Детская школа искусств на 150 учащихся;

- Три детских сада в общей сумме на 650 мест.

После модернизации двух существующих детсадов появится дополнительно 160 мест.

«В границах ТОС «Веселое» живут свыше семи тысяч человек, для них такие перспективы очень важны. В этом году в паспорте ТОС запланированы мероприятия по 30 поручениям, 20 из них уже выполнены, 10 — в работе», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На сходе граждан есть возможность глубже вникнуть в темы развития микрорайона, оперативно помочь решить волнующие людей вопросы.