Трамваи остановились из-за поломки Фото: krd.ru

В Краснодаре приостановлено движение трамваев № 6, 7, 20 и 22. Общественный транспорт остановился из-за поломки.

«Стоят трамваи № 6, 7, 20, 22 на пересечении улиц Железнодорожная и Дмитриевская дамба в сторону ул. Садовой из-за технеисправности», – сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Уточняется, что движение направили по улицам Гоголя и Коммунаров. Далее составы следуют по своим маршрутам.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.