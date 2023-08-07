На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 103 грузовика Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 103 грузовика. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки из порта Кавказ паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» переправили 289 машин, в том числе 260 грузовиков и 29 автобусов. В Керчь доставили 1210 пассажиров.

«По направлению к Керченской переправе 7 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находится 103 транспортных средства, все – грузовые. Работают два волонтера», – уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.