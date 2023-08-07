Аттракционы в парках Краснодара закроют из-за жары 7 и 8 августа

Аттракционы не будут работать с 14:00 до 17:00 Фото: t.me/KrasnodarskieParki

В парках Краснодара 7 и 8 августа временно закроют аттракционы. Они не будут работать с 14:00 до 17:00 из-за сильной жары.

«В соответствии с техническими требованиями по эксплуатации аттракционов в целях обеспечения безопасности 7 и 8 августа будет приостановлена работа аттракционов во всех парках города», – сообщили в telegram-канале «Краснодарские парки».

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по сильной жаре. Столбики термометров в регионе поднимаются до +40 градусов.

«Днем в крае температура будет держаться на отметках +33…+38 градусов. Сильная жара начнется во второй половине дня и вечером 7 августа. Температура достигнет +40 градусов», - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.