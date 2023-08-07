В Сочи изменят систему предоставления мест на ярмарках Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи изменят систему предоставления мест на ярмарках. Работу муниципальных торговых площадок обсудили на профильном совещании.

На курорте обновили местные ярмарки во всех внутригородских районах. На торговых площадках расширили и увеличили количество площадей.

На курорте подготовили эскиз по обновлению ярмарки в микрорайоне Мацеста. Работы начнут в сентябре. А в Красной Поляне открылась сезонная ярмарка по улице Защитников Кавказа.

В настоящее время в Сочи изучают изучаем опыт крупных городов для организации торговли на ярмарках в новом формате.

«Разрабатываем электронную услугу по предоставлению бесплатных торговых мест в социальных рядах для горожан, занимающихся садоводством и огородничеством, под реализацию выращенного ими товара», – сказала на совещании первый замглавы Сочи Светлана Калинина.

Всего на 40 ярмарках курорта насчитывается более 600 торговых мест. Продукцию предлагают местные фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели курорта, производители из других районов Кубани, Адыгеи, Ставропольского края и Ростовской области.