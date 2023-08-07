В Краснодаре усилят контроль за заброшенными недостроями Фото: krd.ru

В Краснодаре усилят контроль за заброшенными зданиями. Об этом сообщили на аппаратном совещании. Глава города поручил обновить список недостроев.

Напомним, в субботу 5 августа 7-летний школьник упал с заброшки на улице Восточно-Кругликовской. Четверо детей играли на третьем этаже. В какой-то момент у мальчика закружилась голова. Он не удержал равновесие и сорвался с третьего этажа.

Ребенка доставили в Детскую краевую больницу с травмами. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Спуститься остальным ребятам помогли спасатели.

«Дети — самое ценное, что у нас есть, и беречь их — общая обязанность. Необходимо актуализировать реестр всех стройплощадок, в том числе заброшенных, и проконтролировать, чтобы все они были огорожены и обеспечены охраной. Чтобы доступ на них для всех посторонних, особенно детей, был закрыт», – сказал Евгений Наумов.

Глава города добавил, что в школах и детсадах необходимо регулярно проводить профилактические беседы с детьми.