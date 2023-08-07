Прокуратура проверит лифты в надземном переходе на Западном Обходе Краснодара

Краснодарцы пожаловались на неработающие лифты в надземном переходе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура организовала проверку лифтов в надземном переходе на Западном Обходе Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Ранее жители города пожаловались на подъемники. По словам краснодарцев, лифты для маломобильных граждан в надземном переходе по улице Западный Обход не работают.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам транспортной инфраструктуры, их функционированию», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.