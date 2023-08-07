Обстоятельства аварии устанавливаются Фото из архива КП

На Кубани два подростка на мотоциклах устроили ДТП. Авария произошла 6 августа около 20:00 в поселке Веселый Лабинского района.

Предварительно, 17-летний подросток без прав ехал с пассажиром на мотоцикле KAYO. На перекрестке парень не уступил дорогу скутеру Alpha, которым управлял 15-летний школьник без прав. В результате мотоциклы столкнулись.

«17-летний пассажир мотоцикла KAYO и оба водителя с травмами госпитализированы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.