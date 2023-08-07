Черное море у берегов Сочи прогрелось до +27 градусов

Из-за сильной жары загрузка пляжей увеличилась до 70%. Фото: Олег УМАРОВ

Синоптики прогнозируют сильную жару в Сочи до конца 13 апреля. Рядом с морем температура воздуха составит +29 градусов. А вот в горах столбики термометров поднимутся до +40. Черное море у берегов Сочи прогрелось уже до +27 градусов.

«В четверг и пятницу может пойти дождь, и температура воздуха понизится на пару градусов. На выходных жаркая погода восстановится», - рассказали в пресс-службе местного Гидрометцентра.

Стоит отметить, что из-за сильной жары загрузка пляжей увеличилась до 70%. На некоторых пляжах даже лечь негде - все занято. Кроме этого, синоптики предупредили об очень высоком ультрафиолетовом индексе в ближайшие дни. В полуденные часы не следует находиться под солнцем, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.