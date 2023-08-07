9-летняя девочка пострадала в ДТП в Адлерском районе Сочи

57-летний водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Субару»
В Адлерском районе Сочи 5 августа в 17:30 произошла жуткая авария. На улице Нагуляна столкнулись две иномарки. В результате пострадал ребенок.
«57-летний водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Субару», - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.
Как удалось узнать «КП»-Кубань», пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в «Субару». Ей оказали необходимую медицинскую помощь.