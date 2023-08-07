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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:22

9-летняя девочка пострадала в ДТП в Адлерском районе Сочи

Водитель «БМВ» не уступил дорогу
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
57-летний водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Субару»

57-летний водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Субару»

В Адлерском районе Сочи 5 августа в 17:30 произошла жуткая авария. На улице Нагуляна столкнулись две иномарки. В результате пострадал ребенок.

«57-летний водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Субару», - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в «Субару». Ей оказали необходимую медицинскую помощь.