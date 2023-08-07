Кубанский беспилотник победил в одной из номинаций на первых соревнованиях дронов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Беспилотник кубанского производителя победил в одной из номинаций на первых Всероссийских соревнованиях дронов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Образец признан лучшим в дисциплине «Продолжительность зависания: квадрокоптеры» среди аккумуляторных аппаратов.

В интенсиве, проходившем с 27 июля по 7 августа в Новосибирске, участвовали более тысячи человек из 59 регионов России. Школьники, студенты, представители технических кружков и кванториумов представляли беспилотники в 39 дисциплинах. Предприятия соревновались в 69 дисциплинах. Промышленные производства представили возможности БПЛА по поиску цели, продолжительности полета и доставке грузов.

Делегация Краснодарского края представила опытные образцы дронов, детекторы для определения беспилотников и комплектующие аппаратов.

«Беспилотный летательный аппарат нашего производителя выиграл дисциплину, показав лучший среди аккумуляторных аппаратов результат в 61 минуту», – сказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Отмечается, что дрон могут использовать для фиксации нарушений правил дорожного движения, в сельском хозяйстве и геодезических изысканиях.