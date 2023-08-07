В Краснодарском крае завершилась уборочная кампания Фото: t.me/kondratyevvi

В Краснодарском крае завершилась уборочная кампания. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край одним из первых завершил уборочную кампанию. В этом году жатву проводили в непростых условиях - в разгар страды прошли сильные ливни. Но несмотря на непогоду, получилось собрать хороший урожай», – написал глава региона в своем telegram-канале.

Всего по итогам уборочной кампании кубанские аграрии собрали 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых.

«Благодаря нашим хлеборобам, селекционерам, комбайнерам и трактористам Кубань сможет накормить хлебом и себя, и страну», – добавил Вениамин Кондратьев.