В Геленджике пять грузовиков незаконно перевозили туристов в горы

Экскурсионные грузовики перевозили туристов в горы Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике пять экскурсионных грузовиков незаконно перевозили туристов в горы. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пять автомобилей высокой проходимости «ГАЗ» и «ЗИЛ» обнаружили в лесном массиве в районе седа Пшада. Известно, что водители работали без лицензии и использовали машины для перевозок на экскурсии в горы.

«Выявленные автомобили сотрудниками полиции изъяты и помещены на специализированную стоянку. Проводится процессуальная проверка», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Уточняется, что полицейские оценят законность работы водителей. Кроме того, будет проверено техническое состояние грузовиков.