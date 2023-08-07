В бюджет Краснодара поступило 15,6 млрд рублей собственных доходов

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В бюджет Краснодара поступило 15,6 миллиарда рублей собственных доходов. В городе уже выполнили 62% от годового плана бюджета. К прошлому году темп роста доходов составил почти 117%.

«Показатель неплохой. Мы идем с установленным планом мобилизации доходов. План июля выполнен полностью. План августа составляет 1,6 миллиарда рублей», - сообщил директор департамента финансов Александр Чулков.

Уточнятся, что расходы с учетом краевых и собственных денег с начала года составили 33,4 миллиардов рублей. Всего в местный бюджет поступило 34,2 миллиардов рублей. Из них собственные доходы составили 15,6 миллиарда рублей.