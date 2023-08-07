В Тихорецком районе ферма на 10% увеличила производство молока по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

На ферме в Тихорецком районе внедрили бережливые технологии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Сельхозпредприятие повысило эффективность производства молока по нацпроекту «Производительность труда».

На ферме выращивают зерновые, масличные, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные культуры, овощи, грибы. Кроме того, на предприятии разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко.

Рабочая группа и эксперты Регионального центра компетенций, в частности, внедрили АВС-анализ в ветеринарной аптеке на ферме, убрали лишние передвижения и транспортировку. Кроме того, на предприятии перевели в электронный вид журналы и создали единый документ для всех подразделений.

Бережливые технологии уменьшили время процесса на 35%, на 10% сократили запасы и на 10% увеличили выработку.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. Он позволяет создать условия для прироста производительности труда ежегодно на 5%.