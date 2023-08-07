В Краснодаре убрали 23 незаконных ларька и 94 рекламных щита Фото: Управление муниципального контроля городской администрации

В Краснодаре убрали 23 незаконных ларька и 94 рекламных щита. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Итоги работы с 26 июня озвучили на аппаратном совещании.

В Краснодаре убрали 123 незаконные конструкции. В городе, в частности, убрали 75 гаражей, 23 ларька и 25 заборов и бытовок. Кроме того, специалисты демонтировали 90 информационных стендов и четыре рекламных щита.

Отмечается, что к концу года в краевом центре уберут около 60 рекламных щитов, 300 информационных стендов и 200 нестационарных ларьков.

В Краснодаре продолжают убирать и незаконные постройки. Так, с 26 июня специалисты снесли девять помещений ресторанно-гостиничного комплекса площадью 1919 кв. м по улице им. Бершанской, 349/3, магазин в СНТ «Ветеран» на улице Сиреневой, 579. Кроме того, убрана автомойка в СНТ «Шоссейное» на улице Центральной, 7.

Мэр Краснодара поручил проверить, как незаконные объекты подключаются к коммунальным сетям и на основании каких документов получают электроэнергию и воду.

«И надо проработать вопрос — на основании каких документов подключают к сетям все эти незаконные объекты. Если подкладывают «липовые» документы — это уже уголовная ответственность», – отметил Евгений Наумов.