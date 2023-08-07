Сочи передаст жителям Мариуполя еще шесть восстановленных домов

Мэрия курорта контролирует все стадии

Сочи в августе планирует передать жителям Мариуполя еще шесть восстановленных домов.

Всего для Сочи в инфраструктурном проекте Минстроя России для восстановления за счет федерального бюджета определены 35 объектов. Среди них многоквартирные дома, два блока поликлиники, больница и детский сад.

"Идем хорошими темпами — в ДНР сегодня трудятся более 430 сочинских строителей. Наши земляки успешно справляются со всеми задачами, в этом году дополнительно приступили к ремонту фасада и кровли ещё в порядка сорока МКД и социальных объектах, пострадавших при обстрелах не только в Мариуполе, но и в Макеевке", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Проект восстановления инфраструктуры для новых регионов реализуется под патронажем вице-премьера Марата Хуснуллина. Мэрия курорта контролирует все стадии: от проектирования и до передачи зданий в муниципалитет, создавая для соотечественников комфортные условия для нормальной жизни.