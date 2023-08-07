Губернатор Кубани выразил соболезнования семье погибшего в ДТП юного футболиста

Обстоятельства аварии устанавливаются

Губернатор Кубани выразил соболезнования семье погибшего в ДТП футболиста. 15-летний подросток скончался в машине скорой помощи.

Напомним, авария произошла днем 7 августа в районе хутора Красная Поляна в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил боковое столкновение с «Газелью».

В микроавтобусе находилась детская футбольная команда. Известно, что юные спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в Краснодар. Всего в автобусе находились 10 человек.

В результате ДТП 15-летний подросток умер в машине скорой. Еще двоих детей с травмами средней степени тяжести доставили в больницу.

«К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию. В причинах аварии разберутся правоохранительные органы», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Глава региона призвал водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.