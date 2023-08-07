В Брюховецком районе на 36% благоустроили сквер

Работы на въезде в станицу Чепигинскую стартовали в марте Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Брюховецком районе Кубани благоустраивают сквер. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» выполнили на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Общественную территорию на въезде в станицу Чепигинскую обновляют с марта. В настоящее время специалисты обустраивают уличное освещение.

«Залили основание под детскую и спортивную площадки, подготовили территорию для скейтпарка. На площадке вокруг макета самолета Л-39 – памятника в честь земляков-летчиков – уложили тротуарную плитку», – сообщил замминистра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

В зеленой зоне подготовят пешеходные дорожки, скейт-парк, установят детскую игровую и спортивную площадки, малые архитектурные формы. Кроме того, сквер озеленят.

Напомним, всего в Краснодарском крае в 2023 году приведут в порядок 142 общественные территории. Зеленые зоны по плану уже обновили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах.