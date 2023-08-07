Следователи завели уголовное дело по факту ДТП с детской футбольной командой

На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб 15-летний футболист. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, авария произошла днем 7 августа в районе хутора Красная Поляна в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил боковое столкновение с «Газелью». В микроавтобусе находилась детская футбольная команда.

Известно, что юные спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в Краснодар. В результате ДТП 15-летний подросток умер в машине скорой. Еще двоих детей с травмами доставили в больницу.

«Для оказания правовой помощи гражданам и координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Брюховецкого района Вячеслав Мелентьев. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После ДТП следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», – уточнили в пресс-службе прокуратуры края.