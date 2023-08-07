На Кубани взрывотехники уничтожили 25 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 25 боеприпасов времен войны. Снаряды обнаружили в Крымском, Абинском, Славянском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Так, в 1,5 км от поселка Экономического в Крымском районе нашли 82-мм минометную мину. Во время сельхозработ в кукурузном поле нашли подозрительный предмет. Прибывшие специалисты Росгвардии определили боеприпас времен войны.

В Абинском районе местные жители наткнулись на снаряды на берегах рек Адегой и Ахтырь. Взрывотехники изучили предметы и определили ручную граната Ф-1 и 76-мм артиллерийский снаряд. А в поселке Пролетарском при земляных работах жители нашли 82-мм реактивный снаряд и фугасную авиабомбу.

«Еще 21 боеприпас времен войны был обнаружен в Крымском, Славянском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах», – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уточняется, что все снаряды уничтожили с соблюдением требований безопасности.