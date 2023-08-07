Шлагбаум убрали Фото: пресс-служба ОМВД Анапы

Шлагбаум на пути к морю под Анапой убрали полицейские. Незаконное ограждение снова появилось в станице Благовещенской.

Напомним, шлагбаум установили в начале курортного сезона на въезде на пляж. Однако Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура признала, что ограждение в Благовещенской смонтировали самовольно и незаконно.

Мешавшее проезду ограждение демонтировали. Но спустя несколько дней шлагбаум появился на прежнем месте. А с водителей, въезжавших на территорию, брали плату за парковку.

«ОМВД России по городу Анапе вновь инициировано проведение проверки. Сотрудники полиции Анапы дадут правовую оценку действиям лиц, организовавших данную деятельность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.