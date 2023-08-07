Роспотребнадзор Кубани рекомендует сократить рабочий день из-за жары Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На Кубани рекомендуют изменить рабочий график из-за жары до +40 градусов. Такой показатель считается экстремальной температурой и опасным явлением. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Так, рабочий день следует сократить на один час при температуре в офисе +28,5°C, на два часа - при +29°C, на четыре часа - при +30,5°C. Работу на открытом воздухе рекомендуют перенести на утро или вечер при температуре, которая не превышает +32,5°C.

В другом случае рабочий процесс на улице необходимо организовать с перерывами. Так, сотрудники должны работать по 15-20 минут. Далее следуют по 10-12 минут перерыва в прохладном помещении.

«Возраст работников, которых можно привлекать к работе в жару на открытом воздухе, не должен превышать 40 лет», – уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что продолжительность термической нагрузки не должна превышать 4-5 часов для сотрудников, которые используют специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для работников без специальной одежды.

Работодателям также рекомендуют правильно организовать питьевой режим. Воды для сотрудников должно быть достаточно.