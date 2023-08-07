Кубанские педагоги получат премию Министерства культуры России

Заявки принимают до 20 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские педагоги в области музыкального искусства могут получить премию Министерства культуры России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Преподаватели могут подать документы на получение денежного поощрения. Так, 100 педагогам детских школ искусств вручат по 500 тысяч рублей. Для 25 лучших педагогов училищ и 25 преподавателей вузов рассчитаны премии по 1 миллиону рублей.

«Комиссия будет оценивать у кандидатов наличие авторских методик, учеников, демонстрирующих высокие результаты обучения, опыт участия в культурных мероприятиях», – сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Заявки принимают до 20 августа на официальном сайте Министерства культуры России.