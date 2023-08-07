Отобрали машину и посадили на два года: На Кубани водителя осудили за пьяную езду

Мужчину посадили за пьяное вождение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя хутора Зеленчук-Мостовой Отрадненского района признали виновным в управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее 26-летний мужчина был уже лишен права управления машиной за пьяное вождение.

«Судом установлено, что 24 апреля 2023 указанный гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, без водительского удостоверения осуществляя движение по проезжей части автомобильной дороги ст. Отрадной, где остановлен инспектором дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что за полгода до этого его уже признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

То есть мужчину ловили пьяным за рулем не менее трех раз. Суд учел все отягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года10 месяцев. Также мужчина после освобождения не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течении трех лет. Кроме того, по решению суда автомобиль, принадлежащий осужденному, был конфискован в доход государства.