В аэропорту Адлера увеличили скорость интернета и качество голосовой связи

Работы по ускорению сети в секторах аэропорта, работающих на прием и отправку пассажиров, в районе VIP-терминала и диспетчерской башни к пику курортного сезона провела МТС. Также емкость сети и скорости передачи данных были улучшены на территории стоянок автотранспорта и такси, автобусных остановок. Новый объект связи в районе гостиничного комплекса «Аэропорт» позволил значительно увеличить пропускную способность сети в период высоких нагрузок.

Всего в преддверии повышенной активности отдыхающих МТС на территории Большого Сочи улучшила скорости интернета на десятках значимых туристических объектах. Так, сеть ускорили на набережной Имеретинской бухты, южном склоне «Роза Хутор», санатории «Родина», ледовом дворце «Большой», а также на наиболее загруженных участках дороги к морю.

- По данным МТС Travel и Bronevik.com за первые два месяца курортного сезона количество бронирований отелей в Сочи выросло более, чем на 30% относительно прошлого года. При этом Сочи остается единственным южным хабом, открывающим двери на курорты Краснодарского края. Мы видим, что нагрузка на сеть здесь всегда на очень высоком уровне, поэтому проводим постоянную модернизацию с учетом абонентской динамики, чтобы гости региона чувствовали себя комфортно, - прокомментировал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.