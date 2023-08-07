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НовостиОбщество7 августа 2023 16:18

В Краснодаре с начала 2023 года ликвидировали 169 несанкционированных свалок

В борьбе с «серыми мусорщиками» в Краснодаре задействованы полиция, мэрия, прокуратура и Росприроднадзор
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре ведут борьбу с "серыми мусорщиками".

В Краснодаре ведут борьбу с "серыми мусорщиками".

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодаре с начала 2023 года ликвидировали 169 незаконных свалок. В борьбе с несанкционированными мусорками и теми, кто их устраивает, в краевом центре задействованы сотрудники прокуратуры, полиции и Росприроднадзора.

«Вижу положительные результаты и активную работу с теми, кто загрязняет и портит наш город — с «серыми мусорщиками». Они превращают целые поля и пригородные территории в свалки. Краснодар становится чище благодаря нашему активному и плодотворному взаимодействию. А главное — люди сами понимают, что платить таким нелегалам и пользоваться их «услугами» нельзя», - рассказал глава администрации Краснодара Евгений Наумов.

Также мэр сообщил, что до конца августа в Калининском сельском округе будут ликвидированы все несанкционированные свалки.