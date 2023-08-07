Проект лучшего промтехпарка Кубани получит федеральную поддержку

На Кубани выберут лучшие проекты промтехнопарков для конкурса на федеральную поддержку. Фото:пресс-службы администрации Краснодарского края.

Правительство России запустило программу поддержки промышленных технопарков. Проекты парков в сфере электронной промышленности, признанные лучшими, в течении трех лет будут получать субсидии до 300 млн рублей. Заявление на участие в конкурсе принимают в министерстве промышленной политики региона до 23 августа.

«Проводим отбор проектов по созданию, развитию или модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. Речь идет о проектах, которые реализуют или планируют реализовать управляющие компании таких промтехнопарков. По завершению отбора сформируем заявки на участие в федеральном отборе проектов на предоставление субсидий управляющим компаниям», – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Средства из федерального бюджета можно будет потратить на проектирование, модернизацию или же строительство объектов инфраструктуры, а также подключение к инженерным сетям.