За четыре года больницы Кубани получили более 150 единиц медоборудования

Медучреждения Краснодарского края по нацпроекту получили более 150 единиц оборудования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Медучреждения Кубани с 2019 года получили более 150 единиц оборудования в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Современная техника, в том числе и «тяжелая», поступила в первичные и региональные сосудистые центры.

«Также в рамках нацпроекта закупили лекарственные препараты», - рассказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

В 2023 году в больницы региона планируют поставить 10 единиц оборудования. Семь из у них уже установлены и работают с пациентами.