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НовостиПроисшествия7 августа 2023 20:00

В Краснодаре суд приговорил наркодельца к девяти годам лишения свободы

Суд счел мужчину виновным в планах сбыть более 5 граммов запрещенных веществ
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Мужчина приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре завершились слушания по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Жителя краевого центра обвиняли в наркоторговле. При задержании, полицейские обнаружили у обвиняемого более 5 гр запрещенных веществ, что считается крупным размером.

«В суде установлено, что житель г. Краснодара в октябре 2022 года незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство мефедрон и хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта.и В ходе личного досмотра вышеуказанного лица сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота 5,01 г наркотика», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Советский районный суд счел вину подсудимого доказанной и признал его виновным в покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере. Ближайшие девять лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.