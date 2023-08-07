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НовостиОбщество7 августа 2023 20:38

Полиция Сочи устанавливает обстоятельства пьяной семейной драки на пляже

В Дагомысе пьяный мужчина избил жену после совместной пьянки на пляже
Евгения ХАЛИКОВА
Свидетели сообщили о семейной ссоре в полицию.

Свидетели сообщили о семейной ссоре в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Сочи устанавливают обстоятельства драки межу мужчиной и женщиной, произошедшей на набережной в Дагомысе. Как рассказали очевидцы, конфликт произошел между мужем и женой. По словам свидетелей, мужчина оскорблял и бил жену.

«По данному факту полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что семейной ссоре предшествовало совместное распитие спиртных напитков, котором затем переросло в драку.