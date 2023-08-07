Полиция Сочи устанавливает обстоятельства пьяной семейной драки на пляже

Свидетели сообщили о семейной ссоре в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Сочи устанавливают обстоятельства драки межу мужчиной и женщиной, произошедшей на набережной в Дагомысе. Как рассказали очевидцы, конфликт произошел между мужем и женой. По словам свидетелей, мужчина оскорблял и бил жену.

«По данному факту полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что семейной ссоре предшествовало совместное распитие спиртных напитков, котором затем переросло в драку.