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НовостиПроисшествия7 августа 2023 21:02

В Краснодаре в аварии с неотложкой пострадали два человека

Скорая помощь ехала по встречной полосе с включенными спецсигналами и столкнулась с «Kia Rio»
Евгения ХАЛИКОВА
В аварии пострадали два человека.

В аварии пострадали два человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в аварии с машиной скорой помощи пострадали два человека. ДТП произошло вечером 7 августа. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, неотложка с включенными спецсигналами ехала по встречной полосе.

«Водитель скорой помощи двигался по улице Гаврилова со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с «Kia Rio», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения пострадали пассажир и водитель иномарки. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств аварии.