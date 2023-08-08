В Краснодаре в аварии с неотложкой пострадали два человека

В аварии пострадали два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в аварии с машиной скорой помощи пострадали два человека. ДТП произошло вечером 7 августа. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, неотложка с включенными спецсигналами ехала по встречной полосе.

«Водитель скорой помощи двигался по улице Гаврилова со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с «Kia Rio», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения пострадали пассажир и водитель иномарки. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств аварии.