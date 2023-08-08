В Горячем Ключе хозяин зарезал лошадь и бросил умирать в поле

В Горячем Ключе живодер-хозяин зарезал и бросил лошадь. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Горячем Ключе устанавливают личность владельца лошади, найденной 7 августа мертвой в поле. Как рассказали очевидцы, животному перерезали горло и бросили умирать.

«По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по городу Горячий Ключ. Назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки полицией будет принято процессуально решение», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Лошадь долгое время бродила без надзора в окрестностях станицы Бакинской. Когда нашлись зооволонтеры, желающие взять раненое животное на поруки, выяснилось, что у него есть хозяин. Он сначала требовал с волонтеров деньги, а потом убил кобылу.