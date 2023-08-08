Атлеты из Краснодарского края завоевали награды на международных соревнованиях

Краснодарский край представляют 28 спортсменов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Минске стартовали Игры стран СНГ. В 2023 году соревнования проходят во второй раз и продлятся до 14 августа. В рамках игр в 11 городах республики пройдут состязания по 20 видам спорта. Спортсменам российской сборной противостоят более 2 тысяч соперников из 23 стран.

«Кубанские атлеты в составе российской сборной состязаются в 13 видах программы. По итогам первых дней на их счету восемь наград: четыре золотые и столько же бронзовых. Спортсмены уже отличились в греко-римской борьбе, пляжном волейболе и дзюдо», – сообщил вице-губернатор региона Александр Власов.

Турнир был учрежден в 2019 году Советом глав правительств СНГ. Первые игра прошли в Казани.