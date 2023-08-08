В Краснодаре создадут новые пешеходные зоны вроде улицы Чапаева

Уже несколько недель улица Чапаева становится пешеходной на выходные. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре расширят список улиц, которые будут перекрывать для автомобилистов во время выходных и праздничных дней. По словам мэра краевого центра Евгения Наумова, они заметили положительную реакцию горожан на пешеходную улицу Чапаева и решили не останавливаться на ней.

«Уже несколько недель улица Чапаева становится пешеходной на выходные. Здесь достаточно оживленно. Проходят творческие перфомансы, выступают музыкальные коллективы. Краснодарцы это оценили, и мы уже получили заявки на выступления на уличной сцене. Таких мест в краевой столице, несомненно, должно быть больше. И обязательно нужно планировать такое пространство так, чтобы кафе и торговые точки не мешали прогулкам, чтобы жителям и нашим гостям было максимально комфортно», — рассказал Евгений Наумов.

В Центральном округе пешеходной может стать участок улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской. В Черемушках можно будет совершать пешие прогулки по Стасова от Ставропольской и до Бургасской. В мэрии предложили создать здесь Аллею Славы ветеранов боевых действий.