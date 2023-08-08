В Краснодаре за два дня обработают от клещей все парки

В Краснодаре проведут обработку парков от клещей. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре с 7 по 9 августа будут обрабатывать городские парки от клещей. Всего за это время специалисты планируют посетить шесть городских парков. Несмотря на то, что препараты абсолютно безопасны для людей и домашних животных, жителей и гостей краевой столицы просят воздержаться от прогулок в зеленых зонах.

«Всего в Краснодаре за сезон обработают от клещей и комаров около 400 га общественных территорий. Используемые для обработки средства безопасны для людей», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Обработки от клещей проведут в паке на Солнечном Острове, в Чистяковской Роще, в парке имени 30-летия Победы на Затоне, в Городском Саду, в Рождественском парке и в парке «Старая Кубань».