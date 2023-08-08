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НовостиОбщество8 августа 2023 5:20

В Сочи отдохнули более 12 тысяч детей с начала лета

На базе учреждений культуры, молодежной политики работают 79 досуговых площадок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Около 900 школьников посетили лагеря при учебных заведениях.

Около 900 школьников посетили лагеря при учебных заведениях.

В Сочи с начала лета отдохнули уже более 12 тысяч детей. Более 7800 ребят проходили программу оздоровления в детских лагерях с дневным пребыванием. Около 900 школьников посетили лагеря при учебных заведениях.

«На базе учреждений культуры, молодежной политики работают 79 досуговых площадок. На летних каникулах временно трудоустроено более 1500 детей», - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, на курорте продолжают обучать детей плавать на шести пляжах. А в загородных оздоровительных лагерях побывали более 4300 ребят из разных регионов России.