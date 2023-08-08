В Сочи отдохнули более 12 тысяч детей с начала лета

Около 900 школьников посетили лагеря при учебных заведениях.

В Сочи с начала лета отдохнули уже более 12 тысяч детей. Более 7800 ребят проходили программу оздоровления в детских лагерях с дневным пребыванием. Около 900 школьников посетили лагеря при учебных заведениях.

«На базе учреждений культуры, молодежной политики работают 79 досуговых площадок. На летних каникулах временно трудоустроено более 1500 детей», - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, на курорте продолжают обучать детей плавать на шести пляжах. А в загородных оздоровительных лагерях побывали более 4300 ребят из разных регионов России.