Что произошло за ночь 8 августа в Краснодарском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани арестован водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с детской футбольной командой. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

В Краснодаре за два дня обработают от клещей все парки. Это будет делаться в ночное время.

В Горячем Ключе хозяин зарезал лошадь и бросил умирать в поле. Полиция разыскивает живодера.

В Краснодаре в аварии с неотложкой пострадали два человека. Скорая помощь ехала по встречной полосе с включенными «спецсигналами».