Что произошло за ночь 8 августа в Краснодарском крае
Фото: Евгения ГУСЕВА
На Кубани арестован водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с детской футбольной командой. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.
В Краснодаре за два дня обработают от клещей все парки. Это будет делаться в ночное время.
В Горячем Ключе хозяин зарезал лошадь и бросил умирать в поле. Полиция разыскивает живодера.
В Краснодаре в аварии с неотложкой пострадали два человека. Скорая помощь ехала по встречной полосе с включенными «спецсигналами».