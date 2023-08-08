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НовостиОбщество8 августа 2023 5:26

Что произошло за ночь 8 августа в Краснодарском крае

На Кубани арестован водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с детской футбольной командой
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 8 августа в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 8 августа в Краснодарском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани арестован водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с детской футбольной командой. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

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