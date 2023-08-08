На пострадавшем танкере «Сиг» в Керченском проливе установили жесткий пластырь

Нефтеналивной танкер «СИГ» Фото: vesselfinder.com

В Керченском проливе продолжают устранять последствия ЧС на танкере «Сиг», пострадавшем при атаке морского дрона в ночь на 5 августа. Утром 7 августа специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения.

К 10:00 специалисты завели к месту пробоины жесткий пластырь и установили дополнительное боновое заграждение. В течение дня продолжался сбор нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов.

«Суммарно собрано 55 м куб. нефтеводяной эмульсии. Проведены работы по фиксации пластыря с помощью сварки», – сообщили в пресс-службе РосМорРечФлота.

В настоящее время специалисты продолжают аварийные работы. Вместе с тем танкер «Сиг» подготавливают к буксировке на судоремонтное предприятие.