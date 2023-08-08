Краснодар и Сочи вошли в пятерку лучших городов для жизни с детьми Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Краснодар и Сочи вошли в пятерку лучших городов для жизни с детьми. Исследование среди родителей провели эксперты сервиса «Работа.ру».

Так, 15% опрошенных жителей считают Краснодар городом, в котором есть необходимые условия для комфортного проживания с детьми. Еще 13% выбрали Сочи.

Большинство участников опроса при выборе города обратили внимание на хорошо развитую инфраструктуру и образовательные учреждения – 50%. Еще 43% отметили наличие кружков дополнительного образования и спортивных секций. 42% опрошенных подчеркнули большой научный потенциал, 39% – семейные развлечения, а 36% – обустроенные поликлиники и больницы, пишут «РИА Новости».

Для 28% опрошенных важна в городе богатая природа и хорошая экологическая ситуация. 25% обратили внимание на безопасность, 23% – на региональные и муниципальные льготы для семей со школьниками.

«14% рассказали, что им важно наличие возможности жить в частном доме и быстро добираться в центр. Невысокий трафик в городе выбрали еще 8% респондентов», – отметили эксперты.

Первые строчки рейтинга по результатам опроса занимают Москва, Санкт-Петербург и Казань.