Новое здание для начальных классов построят для школы №4 в Сочи

Новый блок начнут строить осенью

Скоро все начальные классы школы №4 на улице Чехова в Сочи переведут в новое здание. О нем жители густонаселенного микрорайона просили больше десяти лет, и его начнут строить осенью.

"Вместе с родителями учеников в Год архитектуры определили основные решения для блока. На трех этажах за парты сядут четыреста юных сочинцев. Для них оборудуем залы для концертов, творчества и спорта", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Рядом с новым блоком построят большую универсальную спортивную площадку, где можно будет заниматься легкой атлетикой, играть в футбол, волейбол и баскетбол — здесь, кстати, есть свои команды, уже с медалями и кубками краевых соревнований. Теперь у ребят будет больше простора и возможностей улучшить свою физическую форму.

Сами школьники весной активно участвовали в конкурсе инициативного бюджетирования. Составили и защитили проект. Мэрия Сочи направит дополнительно миллион рублей на медиацентр с библиотекой.

"Все мечты наших детей о лучшей школе исполним через два года", - заключил Алексей Копайгородский.