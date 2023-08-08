В Геленджике не планируют массовые мероприятия в День города

В Геленджике не планируют массовые мероприятия в День города. Об этом сообщили на городском планерном совещании.

«Менее трех недель остается до Дня города. С учетом ситуации, не планируем массовых мероприятий», – написал мэр Геленджика в своем telegram-канале.

Отмечается, что на курорте организуют работу небольших интерактивных и концертных площадок. А работников города отметят на торжественном мероприятии в городском Дворце культуры.

На совещании обсудили и вопрос с отключениями света из-за жары. Без электроэнергии ранее частично остались жители центра города, поселка Светлого, хутора Джанхот, сел Дивноморское и Кабардинка.

«Оперативно аварийные бригады энергоснабжения приступили к работам. К вечеру воскресенья запитали практически все участки», – отметил Алексей Богодистов.

На курорте увеличили число спецтранспорта по сбору и вывозу мусора. Коммунальные службы работают в две смены. Однако продолжают поступать вопросы о санитарном состоянии города.

«Поручил ответственным по направлениям держать ситуацию на личном контроле. Это касается и города в целом, и пляжных территорий в частности. Пользователи пляжей должны сами обеспечивать качественный функционал подконтрольных им территорий», – сказал мэр Геленджика.