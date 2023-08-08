На накопительных парковках стоит 108 грузовиков и 13 автобусов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 121 машина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» переправили из порта «Кавказ» 276 грузовиков и 41 автобус. В том числе перевезено 1605 пассажиров.

«На накопительных парковках в поселке Ильич находится 121 транспортное средство. Это 108 грузовиков и 13 автобусов. Работают два волонтера», – сообщили в краевом оперативном штабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.