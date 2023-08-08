В сотне многоэтажек Краснодара не будут отключать горячую воду Фото из архива КП

8 августа в сотне многоквартирных домов в районе улиц Восточно-Кругликовской, 1 Мая, 40-летия Победы должны были отключить горячую воду для профилактики. В это время тепловики собирались провести ремонт оборудования, проверку запорной арматуры, а также экспертизу промышленной безопасности. Однако жители не будут испытывать неудобств.

«За последнее время на этом источнике установлено новое оборудование, в том числе резервное. Поэтому мы нашли возможность провести работы, не ограничивая наших потребителей. Таким образом, за производство ресурса будут отвечать резервные источники», - рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.

В следующем году за счет проведенных ремонтных работ и автоматизации котельных сократятся сроки проведения плановых работ еще на ряде котельных города.