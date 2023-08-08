В Геленджике проводят рейды по лесам для профилактики пожаров Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Геленджике объявили четвертый класс пожароопасности. В связи с предупреждением на курорте проводят рейды по лесам для профилактики пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рейдах участвуют сотрудники экстренных служб, городского управления ГО и ЧС, МЧС, министерства природных ресурсов, краевого лесопожарного центра и правоохранители. Очередную проверку провели в Дивноморском округе. Туристы часто отдыхают на территориях бывшего кемпинга и Голубой бездны.

«Эти места часто выбирают туристы для отдыха из-за обилия хвойных лесов и красоты природных пейзажей. Эти же причины: большое количество сухой хвои и присутствие человека – становятся угрозой для самой природы», – отметили в мэрии.

Туристам рассказали об опасности лесных пожаров и рекомендовали покинуть особо охраняемую природную территорию.

«Все отдыхающие отнеслись с пониманием к ситуации и обязались не разводить костры и не оставлять после себя никакого мусора», – уточнили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что ежедневные рейды будут проводить до того, пока класс пожароопасности будет оставаться высоким.

Очевидцев пожаров просят сообщать о возгораниях по телефонам 112 (единая служба спасения), 8(86141)2-08-95 (ЕДДС Геленджика), 101.