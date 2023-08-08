Детский сад в поселке Знаменском Краснодара строят с отставанием от сроков

В поселке Знаменском строят две школы и детский сад Фото: t.me/emnaumov

В поселке Знаменском Краснодара продолжают строительство школ и детского сада. Ход работ проверил глава города Евгений Наумов.

В настоящее время школы находятся в высокой степени готовности. В учреждениях наводят порядок и устанавливают современное оборудование.

«Впечатлили большие и комфортные актовый и спортивный залы. Особенно понравился стадион в школе в ЖК «Родные просторы». Мы в свое время о таком и мечтать не могли», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Тем временем детский сад на улице Первомайской строят с большим отставанием от сроков. Глава города поручил ускорить работы на объекте.

«Вместе с прокурором города Александром Лихониным дали подрядчику последний шанс. Детский сад они обязаны сдать до 1 сентября», – отметил Евгений Наумов.