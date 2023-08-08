В Краснодаре вакансия машиниста экскаватора стала самой высокооплачиваемой Фото из архива КП

В Краснодаре вакансия машиниста экскаватора стала самой высокооплачиваемой в августе. Результаты исследования приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, машинисту экскаватора готовы платить 160 тысяч рублей ежемесячно. В том числе для работников рассчитаны премии, а для приезжих сотрудников – жилье.

На втором месте оказалась вакансия стоматолога. Врачам с опытом работы от 1 года предлагают заработок от 150 тысяч рублей.

Третье место занимает предложение по работе руководителем проекта в компании, которая ведет строительство инженерных коммуникаций для газоснабжения. Зарплата на этой должности составит 140 тысяч рублей.

В рейтинг также вошла вакансия начальника строительного участка. Работнику готовы платить от 130 до 150 тысяч рублей. А замыкает рейтинг предложение по работе ведущим инженером-расчетчиком в сфере строительства. Заработок составит 100 тысяч рублей.